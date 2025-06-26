Игры
Опубликовано 26 июня 2025, 23:40
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Игроку навсегда заблокировали Switch 2 из-за провокационного ника Twink Link

Как-то не очень клиентоориентированно получилось...
Пользователь Reddit с ником Funaoe24 рассказал, что его консоль Switch 2 была навсегда заблокирована после того, как его сестра сменила имя пользователя на Twink Link.
Игроку навсегда заблокировали Switch 2 из-за провокационного ника Twink Link
© ITHome

Слово twink в англоязычной культуре используется как сленговое обозначение молодых и стройных мужчин, зачастую с намёком на сексуальный подтекст, и может считаться неприемлемым или оскорбительным.

После смены ника консоль лишилась доступа ко всем онлайн-сервисам Nintendo. В службе поддержки компании пояснили, что это безвозвратная блокировка устройства — вернуть доступ невозможно.

Однако аккаунт игрока остаётся активным и может быть использован на другой приставке. Nintendo предложила вернуть консоль в магазин и восстановить данные из облака.

В отличие от Sony и Microsoft, Nintendo блокирует не аккаунт, а само устройство. В правилах компании указано, что использование непристойных, оскорбительных или неподобающих имён нарушает нормы сообщества и может привести к удалению ника, блокировке учётной записи или консоли.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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#Nintendo Switch 2
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