Игроку навсегда заблокировали Switch 2 из-за провокационного ника Twink Link

Слово twink в англоязычной культуре используется как сленговое обозначение молодых и стройных мужчин, зачастую с намёком на сексуальный подтекст, и может считаться неприемлемым или оскорбительным.

После смены ника консоль лишилась доступа ко всем онлайн-сервисам Nintendo. В службе поддержки компании пояснили, что это безвозвратная блокировка устройства — вернуть доступ невозможно.

Однако аккаунт игрока остаётся активным и может быть использован на другой приставке. Nintendo предложила вернуть консоль в магазин и восстановить данные из облака.

В отличие от Sony и Microsoft, Nintendo блокирует не аккаунт, а само устройство. В правилах компании указано, что использование непристойных, оскорбительных или неподобающих имён нарушает нормы сообщества и может привести к удалению ника, блокировке учётной записи или консоли.