«Игроманию» продают владельцу «Канобу»

Основатель сайтов «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев договорился о покупке одного из старейших российских изданий о компьютерных играх «Игромания». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Махтиева.

Махтиев покупает «Игроманию» у издательского дома «Игромедиа». Это подтвердил журналистам владелец издательства Евгений Исупов. На данный момент сделка находится в процессе закрытия. После её свершения, Гаджи Махтиев станет мажоритарным владельцем «ТМ-медиа», компании управляющей «Игроманией». Также часть акций выкупит его финансовый партнер, который получит долю в «Канобу». Его имя и сумму сделки стороны не раскрывают.

Махтиев собирается объединить «Игроманию» со своим основным проектом «Канобу» в течение двух месяцев. Он заявил: «Объединив "Игроманию" и "Канобу", мы планируем создать крупнейшее игровое медиа в России». Махтиев также отметил, что аудитория изданий сейчас насчитывает около 11 млн человек, включая 8 млн уникальных пользователей сайта и 3 млн подписчиков в соцсетях.