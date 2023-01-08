Игровая "консоль" Google Stadia закроется уже через 10 дней

Хотя закрытие означает, что люди потеряют доступ ко всем своим играм и сохранениям на Stadia, многие издатели поделились способами переноса покупок и прогресса на другие платформы, чтобы геймеры могли продолжать играть.

Среди игр, которые поддерживают перенос прогресса в том или ином виде – Cyberpunk 2077, Hitman 3, The Elder Scrolls Online, а также некоторые игры Ubisoft.

Google также возвращает деньги за все покупки программного обеспечения Stadia в Stadia Store и аппаратного обеспечения в Google Store. Компания начала обработку возвратов в ноябре, и ожидает, что "большинство" возвратов будет обработано к 18 января, сообщает The Verge.