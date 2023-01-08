Игровая "консоль" Google Stadia закроется уже через 10 дней

Игровая "консоль" Google Stadia закроется уже через 10 днейКакие игры можно перенести на другие платформы?
Google Stadia, облачный игровой сервис компании будет окончательно закрыт 18 января по тихоокеанскому времени, подтвердил The Verge представитель Google.
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Хотя закрытие означает, что люди потеряют доступ ко всем своим играм и сохранениям на Stadia, многие издатели поделились способами переноса покупок и прогресса на другие платформы, чтобы геймеры могли продолжать играть.
Среди игр, которые поддерживают перенос прогресса в том или ином виде – Cyberpunk 2077, Hitman 3, The Elder Scrolls Online, а также некоторые игры Ubisoft.
Google также возвращает деньги за все покупки программного обеспечения Stadia в Stadia Store и аппаратного обеспечения в Google Store. Компания начала обработку возвратов в ноябре, и ожидает, что "большинство" возвратов будет обработано к 18 января, сообщает The Verge.