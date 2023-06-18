Игровая зависимость у ребенка сравнима с алкоголизмом: как ее определить

Среди них: постоянное увеличение игрового времени, сужение круга интересов вне игр и потеря социальных связей.

К другим признакам игровой зависимости относятся трудности с отвлечением ребенка от игры, нежелание общаться и негативная эмоциональная реакция, когда его прерывают. Морозова объясняет, что игровая зависимость не развивается в одночасье; она часто возникает из-за проблем в семье или школе, психологических травм, когда игра служит механизмом «отвлечения».

Чтобы предотвратить развитие игровой зависимости, Морозова подчеркивает важность открытого общения с детьми, активного участия в их жизни и оказания поддержки без создания стрессовых ситуаций. Если родители не могут справиться с ситуацией самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью к психологу.

Раннее вмешательство имеет решающее значение, поскольку терапия может быть эффективной на начальных стадиях.

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