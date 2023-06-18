Игровая зависимость у ребенка сравнима с алкоголизмом: как ее определить

Игровая зависимость у ребенка сравнима с алкоголизмом: как ее определитьИ справиться с ней
Игровая зависимость так же серьезна, как зависимость от наркотиков или алкоголя, предупреждает психолог Евгения Морозова. Она выделяет несколько признаков, которые могут указывать на нездоровое поведение детей. Ее слова приводит Лента.ру.
Среди них: постоянное увеличение игрового времени, сужение круга интересов вне игр и потеря социальных связей.
К другим признакам игровой зависимости относятся трудности с отвлечением ребенка от игры, нежелание общаться и негативная эмоциональная реакция, когда его прерывают. Морозова объясняет, что игровая зависимость не развивается в одночасье; она часто возникает из-за проблем в семье или школе, психологических травм, когда игра служит механизмом «отвлечения».
Чтобы предотвратить развитие игровой зависимости, Морозова подчеркивает важность открытого общения с детьми, активного участия в их жизни и оказания поддержки без создания стрессовых ситуаций. Если родители не могут справиться с ситуацией самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью к психологу.
Раннее вмешательство имеет решающее значение, поскольку терапия может быть эффективной на начальных стадиях.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.