Игровой ПК не нужен: Tele2 запустил удобную подписку на игры в облаке

Оператор проанализировал, в какие игры и как чаще всего играют пользователи облачного сервиса. Самыми популярными стали Counter-Strike, Genshin Impact и Dota 2. Запускать эти игры можно на любом устройстве, в том числе на смартфоне. Они на самом деле базируются на удалённом сервере.

Как отметили в Tele2, услуга становится всё популярнее. Поэтому оператор ввёл новый способ оплаты подписки — теперь её можно подключить на сутки за 75 рублей. Дневная подписка позволяет играть в момент, когда клиент захотел это сделать. Подробнее почитать об услуге можно на сайте Tele2.