Игровой процесс Atomic Heart: альтернативный СССР и восстание роботов

Профильный ресурс IGN опубликовал десятиминутный видеоролик с игровым процессом Atomic Heart. Приключенческий шутер разрабатывается московской студией Mundfish.

Действие игры разворачивается в альтернативной вселенной в период расцвета Советского Союза на фоне восстания роботов. Игрокам предстоит освобождать предприятия от озверевших «железяк».

Игровой мир состоит из нескольких регионов - частей открытого мира в различных биомах. Эти регионы многоуровневые и находятся как на поверхности так и глубоко под землей - в заброшенных отделах предприятия.Большинство врагов - разнообразные боевые машины, которые производят на предприятии.