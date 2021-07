Игровой режим Windows 11 проверили в реальных играх

В тестовой система была установлена видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 24GB, процессор Intel Core i7-10700K, 32 ГБ оперативной памяти, SSD Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB и матплата MSI MAG Z490 TOMAHAWK. Игры тестировали в разрешении 1080p при низких настройках графики. Это были Red Dead Redemption 2, Far Cry New Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077 и Hitman 3.

Тесты показали, что в игровом режиме Windows 11 всё же наблюдается прирост FPS, хоть и совсем небольшой.