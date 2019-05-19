Игровой сервис Google Stadia работает на новой модели видеокарт AMD

Сообщается, что характеристики GPU для Stadia и Radeon RX Vega 56 абсолютно идентичны. Согласно последней информации, в основе графического процессора для сервиса Google лежит 14-нанометровая видеокарта на архитектуре AMD GCN 1.5. Эти параметры полностью соответствуют модели Radeon RX Vega 56.

Напомним, сервис Stadia позволит геймерам получать мгновенный доступ к играм без необходимости устанавливать их. Пользователям не обязательно иметь игровой компьютер, благодаря тому факту, что игры будут запускаться на мощной видеокарте по облаку.