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Игровой сервис Google Stadia работает на новой модели видеокарт AMD

Radeon RX Vega 56
В марте Google анонсировала запуск стримингового игрового сервиса Stadia. Компания сообщила, что каждый игрок, подписавшийся на сервис, получит доступ к отдельному вычислительному блоку с графическим процессором (GPU). Теперь стало известно, что в роли этого графического процессора выступает Radeon RX Vega 56 от AMD.

Сообщается, что характеристики GPU для Stadia и Radeon RX Vega 56 абсолютно идентичны. Согласно последней информации, в основе графического процессора для сервиса Google лежит 14-нанометровая видеокарта на архитектуре AMD GCN 1.5. Эти параметры полностью соответствуют модели Radeon RX Vega 56.

Напомним, сервис Stadia позволит геймерам получать мгновенный доступ к играм без необходимости устанавливать их. Пользователям не обязательно иметь игровой компьютер, благодаря тому факту, что игры будут запускаться на мощной видеокарте по облаку.

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