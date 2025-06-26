Вот некоторые из игр, которые скоро исчезнут из каталога Netflix:

Hades (только на iOS)

Monument Valley 1, 2 и 3

Death’s Door

Katana ZERO

LEGO Legacy

The Case of the Golden Idol

Carmen Sandiego

Battleship

CoComelon: Play with JJ и другие

Последний день для каждой игры отличается. Например, в Hades можно будет играть только до 1 июля, а в Death’s Door — до 14 июля. Узнать точные даты можно в мобильном приложении Netflix.

Кроме того, Netflix также сократил количество интерактивного контента — с 24 проектов до 4. Тот самый интерактивный фильм Black Mirror: Bandersnatch уже недоступен — был удалён 12 мая.