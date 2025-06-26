Игры
Опубликовано 26 июня 2025, 12:00
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Игровой сервис Netflix уходит в небытие — из каталога удалят 20 игр

Включая Hades и Monument Valley
Игровое направление Netflix сталкивается с трудностями. В июле сервис удалит более 20 игр, включая популярные Hades и все три части Monument Valley. Это происходит после закрытия их крупной игровой студии в октябре прошлого года.
Игровой сервис Netflix уходит в небытие — из каталога удалят 20 игр

© Netflix

Вот некоторые из игр, которые скоро исчезнут из каталога Netflix:

  • Hades (только на iOS)

  • Monument Valley 1, 2 и 3

  • Death’s Door

  • Katana ZERO

  • LEGO Legacy

  • The Case of the Golden Idol

  • Carmen Sandiego

  • Battleship

  • CoComelon: Play with JJ и другие

Последний день для каждой игры отличается. Например, в Hades можно будет играть только до 1 июля, а в Death’s Door — до 14 июля. Узнать точные даты можно в мобильном приложении Netflix.

Кроме того, Netflix также сократил количество интерактивного контента — с 24 проектов до 4. Тот самый интерактивный фильм Black Mirror: Bandersnatch уже недоступен — был удалён 12 мая.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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