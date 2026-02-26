Игровые консоли для всех: спрос вырос вдвое, а цены начали снижаться

Средняя цена консоли в 2025 году — 18,5 тысячи рублей, что ниже результатов 2024 года. Тогда средний чек был 21,9 тысячу рублей. Деньги россияне на игры тратить тоже не перестали. В прошлом году объем рынка в рублях составил 27,3 миллиарда. Правда, это чуть меньше, чем в 2024-м, когда продажи достигли рекордных 31,7 миллиарда. Эксперты связывают это с небольшим снижением средних цен.

Если считать в штуках, то больше всего продано приставок Sony. На втором месте — устройства Valve (Steam Deck). Замыкает тройку бренд SUP. А вот Microsoft из тройки лидеров по количеству проданных устройств выбыла.

В деньгах картина немного другая. Здесь по-прежнему лидирует Sony (ее консоли дороже). Nintendo и Microsoft тоже зарабатывают неплохо, хоть продают меньше устройств.