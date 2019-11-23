Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку

Представитель Remedy считает, что скорость загрузки была бы большой, а перезапуск уровней почти моментальным, если бы качество графики в играх оставалось на нынешнем уровне. Но очевидно, что качество возрастёт. Из-за огромного объёма данных, который будет требовать загрузка уровней, игрокам придётся стать терпеливыми.

По мнению эксперта, использование SSD может только расслабить некоторых разработчиков. Они решат экономить на оптимизации, поэтому накопители на помогут значительно сократить время загрузки.

Напомним, ранее СМИ писали, что Sony запатентовала фирменные SSD, с помощью которых можно будет расширять память PlayStation 5.