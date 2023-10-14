Игру Arma 3 использовали для создания фейков про войну Израиля и ХАМАС

Чешская игровая студия Bohemia Interactive, разработчик Arma 3, выступила с заявлением, в котором осудила подобное использование материалов своей игры. По их мнению, существуют признаки, по которым можно определить подделку: низкое разрешение видео, неестественное поведение дыма, огня и пыли, отсутствие движения людей на видео - элементы, которые в видеоиграх часто изображаются неточно.

Репортер BBC Шаян Сардаризаде (Shayan Sardarizadeh), специализирующийся на дезинформации в Интернете, также обратил внимание на случаи ложного распространения видеороликов Arma 3 как подлинных.

Bohemia Interactive выступает за сотрудничество со СМИ и организациями, проверяющими факты, чтобы эффективно бороться с распространением фальшивых новостей.