Игру-боевик о революциях в «банановых республиках» раздают бесплатно

Раздача продлится до 23 апреля 18:00 по московскому времени. Помимо Just Cause 4 бесплатно можно забрать инди-гонки Wheels of Aurelia.

Just Cause 4 в обычное время стоит 649 рублей. Игра является продолжением знаменитой серии боевиков. Just Cause 4 вышла в декабре 2018 года. Действие игры происходит в вымышленной южноамериканской стране под названием Солис. Главному герою предстоит сражаться с организацией наёмников Чёрная рука. Именно эта организация помогла захватить власть диктатору. По ходу игры герой узнаёт, что его отец работал на Чёрную руку.