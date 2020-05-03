Игру Call of Duty: Black Ops 4 продают с 66-процентной скидкой

Со скидкой продаются три издания игры — делюкс, стандартное и Battle Edition. Первые два получили скидку в 66% и стоят 1167 рублей и 667 рублей соответственно. Последнее оценено в 699 рублей вместо 1399. Также распродают внутриигровые товары: эпизод для режима «зомби», очки и абонемент.

Напомним, Call of Duty: Black Ops 4 вышла в октябре 2018 года. Это многопользовательский шутер от первого лица. В игре нет традиционной однопользовательской кампании, зато есть зомби-режим и режим королевской битвы. В многопользовательском режиме нет автоматической регенерации здоровья.