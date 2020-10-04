Игру о Корейской войне отдают бесплатно и навсегда

Сюжет игры повторяет события первого серьезного вооруженного конфликта времен Холодной Войны. Речь о Корейской войне, которую также называют Забытой или Неизвестной. Геймерам предоставляется возможность принять участие в двух кампаниях, со стороны Северной Кореи и США. Примечательно, что во время игры в тактическом режиме бой генерируется полностью на реальных стратегических ситуациях.

Установить игру бесплатно и навсегда можно по этой ссылке. В сервис цифровой дистрибуции Steam, в свою очередь, данная игра сейчас продается за 169 рублей. А нескольким ранее IndieGala запускал бесплатную раздачу отечественного космического симулятора The Tomorrow War.