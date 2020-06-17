Игру о партизанах в 1941 дают опробовать бесплатно

Игра называется Partisans 1941. В ней сочетаются скрытная тактика, командное взаимодействие и управление базой. Игра посвящена событиям на Восточном фронте Второй мировой войны. Полноценный релиз ожидается в Steam позже в 2020 году.

Игроку предстоит взять на себя командование партизанским отрядом, который действует в тылу врага. Нужно будет вербовать уникальных союзников и расширять лагерь, выполняя разнообразные миссии: от саботажа до масштабных атак на линии снабжения немцев. Также нужно будет следить, чтобы у отряда было достаточно ресурсов для выживания.