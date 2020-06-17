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Игру о партизанах в 1941 дают опробовать бесплатно
До 22 июня
В сервисе цифровой дистрибуции Steam игру о партизанах в 1941 дают опробовать бесплатно. Акция в рамках Летнего фестиваля игр продлится до 22 июня.
Игра называется Partisans 1941. В ней сочетаются скрытная тактика, командное взаимодействие и управление базой. Игра посвящена событиям на Восточном фронте Второй мировой войны. Полноценный релиз ожидается в Steam позже в 2020 году.
Игроку предстоит взять на себя командование партизанским отрядом, который действует в тылу врага. Нужно будет вербовать уникальных союзников и расширять лагерь, выполняя разнообразные миссии: от саботажа до масштабных атак на линии снабжения немцев. Также нужно будет следить, чтобы у отряда было достаточно ресурсов для выживания.