Игру о противостоянии бедных и богатых раздают бесплатно

Игра Tonight We Riot стилизована под ретро битемап (Beat ’em up, — «избей их всех»). Главные герои игры революционеры, которые борются с капиталистами. Tonight We Riot имеет кооперативный режим. Также в игре есть 20 достижимых видов оружия, снаряжения и льгот. Ещё разработчики обещают «уникальный катарсис, который происходит только от удара кулаком в горло миллиардеру».

У Tonight We Riot в Steam рейтинг довольно высок. В GOG владельцы игры оценили её на 4,6 балла из 5. Пользователи отмечают юмористический взгляд Tonight We Riot на освещаемые в игре вещи.