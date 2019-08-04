Игру о зомби-апокалипсисе смешали с симулятором таксиста

Этот режим чем-то напоминает Crazy Taxi — старый симулятор такси. В режиме Dead Don't Ride игрокам придётся садиться в гольф-кар, подбирать пассажиров и успеть привезти их в пункт назначения за определённое время. Конечно, по пути можно сбивать зомби: каждый мертвяк будет приносить дополнительные две секунды времени. Сообщается, что в новом режиме есть эксклюзивный набор музыкальных треков.

Напомним, Days Gone — игра с открытым миром. Управление осуществляется от третьего лица. Впервые игру представила в 2016 году студия Bend Studio.