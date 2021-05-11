Игры
Сегодня в 16:33
Игру по Марио перенесли в реальный мир
Видео получилось отличное
Продюсер Ян Пэдхэм создал ролик, в котором игра Mario Kart переносится в реальный мир. Он ездил на газонокосилке, а всё это со стороны снимала камера на дроне.
Конечно, автор видео не играл на самом деле. Он просто взял свой дрон Skydio, чтобы снять обычное видео, на котором едет на газонокосилке. Затем Пэдхэм добавил в ролик компьютерную графику. И получилось занятно.
Герой ролика собирает различные бонусы, объезжает препятствия, ускоряется. В видео даже есть мультяшные коровы, реагирующие на героя, и, конечно, противники (а ещё пол — лава). Автор ролика рассказал, что все спецэффекты были созданы в программах Cinema 4D и After Effects.