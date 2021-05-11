Игру по Марио перенесли в реальный мир

Герой ролика собирает различные бонусы, объезжает препятствия, ускоряется. В видео даже есть мультяшные коровы, реагирующие на героя, и, конечно, противники (а ещё пол — лава). Автор ролика рассказал, что все спецэффекты были созданы в программах Cinema 4D и After Effects.