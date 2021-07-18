Игру по мотивам Второй мировой войны распродают за 35 рублей

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Игру по мотивам Второй мировой войны распродают за 35 рублейДо 20 июля
В Steam стартовала распродажа франшизы Company of Heroes. С большими скидками предлагаются основные игры по мотивам Второй мировой войны и дополнения.
Company of Heroes 2 получила скидку 95% и стоит теперь 35 рублей вместо 699. Сюжет игры крутится вокруг воспоминаний бывшего военкора и диссидента Льва Абрамовича Исаковича. Эпизоды в ней подаются не в хронологическом порядке. Бывший военкор вспоминает о Сталинградской Битве, прорыве блокады Ленинграда, отношениях русских с польскими партизанами из Армии Крайовой и др.
Также за 277 рублей вместо 3742 рублей можно купить Company of Heroes 2 Master Collection, куда входят все дополнения. Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.