Игру про ковбоев от авторов GTA V выпустят на компьютерах

Свидетельство о выходе ПК-версии нашли в коде страницы игры в Rockstar Games Social Club. Пользователь SilverFinishProductions изучил ту часть кода, которая отвечает за отображение иконки платформы для игры. В итоге обнаружился элемент, «включающий» иконку для PC.

Что ж, раз создатели уже нарисовали картинку и загрузили её в базу данных, релиз на ПК очевиден. Сообщается, что после шумихи в интернете Rockstar удалила элемент из кода. Но интернет всё помнит: осталось видеодоказательство.

Разработчик Red Dead Redemption 2 Rockstar Games также известен другим своим проектом — культовой GTA. Игра про ковбоев же получила высокие оценки критиков и побила рекорды продаж.