Игру про Лару Крофт продают с огромной скидкой

Ещё почти двое суток игра будет стоить 437 рублей вместо 2181 (скидка составит 80%). Rise of the Tomb Raider была выпущена для ПК в январе 2016 года. По сюжету игры Лара Крофт отправляется в Россию на поиски секрета бессмертия.

Управлять героиней нужно от третьего лица. Ларе придётся сражаться с агентами тайной организации, а также различными животными, в том числе и медведями. В целом, в игре большое внимание уделено охоте. Лара также умеет делать стрелы с различными свойствами, лазать по деревьям, плавать под водой, использовать травы и ткань для лечения.