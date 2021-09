Игру про секретного агента спецслужбы США Just Cause продают за 20 рублей

Оригинальную игру Just Cause, которая повествует о Рико Родригесе, секретном агенте спецслужбы США, занимающейся свержением диктаторских режимов, можно купить за какие-то 20 рублей. Just Cause 2 обойдётся в 32 рубля — это 90-процентная скидка. Just Cause 3 стоит 65 рублей, а последняя часть — Just Cause 4 Reloaded — продаётся в различных бандлах по цене 400-500 рублей.