Игру про секретного агента спецслужбы США Just Cause продают за 20 рублей

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Игру про секретного агента спецслужбы США Just Cause продают за 20 рублейДругие игры тоже получили большие скидки
В Steam стартовала распродажа игр издательства Square Enix. Многие проекты предлагаются с большими скидками до 29 сентября.
Оригинальную игру Just Cause, которая повествует о Рико Родригесе, секретном агенте спецслужбы США, занимающейся свержением диктаторских режимов, можно купить за какие-то 20 рублей. Just Cause 2 обойдётся в 32 рубля — это 90-процентная скидка. Just Cause 3 стоит 65 рублей, а последняя часть — Just Cause 4 Reloaded — продаётся в различных бандлах по цене 400-500 рублей.
Также большую скидку получила игра Deus Ex: Mankind Divided. Её события происходят в 2029 году, в футуристической вселенной. В играх серии затрагиваются проблемы трансгуманизма. Купить Deus Ex: Mankind Divided можно за 97 рублей.
Остальные предложения можно посмотреть по этой ссылке.