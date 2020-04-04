Игру про выживание в зомби-апокалипсисе продают со скидкой

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DayZ представляет собой многопользовательскую игру в жанре survival horror. В игре есть открытый мир. Пользователь сможет исследовать территорию вымышленного постсоветского государства Черноруссия. По легенде, жители этой страны превратились в зомби. Теперь главному герою нужно выжить в мире, который кишит монстрами. Игрок может кооперироваться с другими игроками для выживания, а может и убивать их. Равно как и они его.