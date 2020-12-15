Игру про заключение союзов с инопланетянами раздают бесплатно

С 14 по 18 декабря Ubisoft обещает каждый день дарить подарок пользователям. Сегодняшний подарок — Starlink: Battle for Atlas — доступен для игроков с ПК. Раздача продлится сутки, поэтому поспешите.

Базовая версия Starlink: Battle for Atlas включает в себя четыре корабля, шесть пилотов, 12 видов оружия. Это игра в жанре action-adventure с видом от третьего лица. Действие Starlink: Battle for Atlas происходит в звёздной системе Атлас. На космическом корабле игрок исследует открытый мир звёздной системы, может опускаться к поверхности планеты. У каждой есть свои флора и фауна.