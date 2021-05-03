Игру про зомби-апокалипсис и другие польские проекты продают со скидкой до 90%
В рамках распродажи по сниженной цене предлагают игру про зомби-апокалипсис Dying Light. Игра в издании Dying Light: The Following – Enhanced Edition теперь стоит на 70% дешевле — 389 рублей вместо 1299. В это издание включены Dying Light: Enhanced Edition (основная игра) и пять дополнений.
С 65-процентной скидкой продают градостроительный симулятор и симулятор выживания Frostpunk. Его можно купить за 209 рублей.
Есть на распродаже и шутер с необычной механикой SUPERHOT. Его предлагают за 180 рублей вместо 449.
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Недавно владелец другого игрового магазина Humble Bundle подал в суд на Steam, обвинив последний сервис в злоупотреблении своим положением на рынке и антиконкурентном поведении. Humble Bundle пожаловался, что разработчики игр неохотно сотрудничают с платформой.