Игру PUBG запретили в ещё одной стране

Власти Непала и родители озабочены тем, что дети и подростки «зависимы» от сверхпопулярной игры PlayerUnknown's Battlegrounds. В связи с этим, в Непале запретили игру на всей территории страны.

Телекоммуникационное управление Непала направило сотовым операторам и интернет-провайдерам требование заблокировать доступ к PUBG на территории страны.

Как отметил журналистам издания Reuters представитель ведомства, никаких особенных инцидентов в связи с игрой не было замечено, однако родители были озабочены, что дети слишком вовлечены в игру, забрасывают учёбу и другие обычные обязанности.

В Индии PUBG уже запретили в штате Гуджарат для геймеров младше 18 лет. В Китае подумывают об ограничении времени, которое можно проводить за игрой PUBG.