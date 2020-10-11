Игру-симулятор спецназа отдают за полцены

Скидка на SWAT 4 составила 48%. Игра в обычное время и без того стоит недорого, но теперь её можно купить за копейки — за 129 рублей.

SWAT 4 — это тактический шутер от первого лица. В нём игроку необходимо командовать тактическим подразделением SWAT для проведения различных операций. Нужно и освобождать заложников, и захватывать опасных преступников.

Помимо этого, на распродаже можно найти The Saboteur. Это стелс-экшен от третьего лица, в котором нужно отомстить за смерть своих близких в оккупированной нацистами Франции. Можно, например, подняться на Эйфелеву башню или укрыться в Соборе Парижской Богоматери. Игра стоит каких-то 79 рублей.