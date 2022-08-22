Игру World of Tanks переименуют для России и Белоруссии

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Игру World of Tanks переименуют для России и БелоруссииВ «Мир танков»
Недавно многие шутили про «Ягодки» и «Билетики» вместо Wildberries и Aviasales, а теперь русификация названия случилась на самом деле — у игры World of Tanks. Разработчики Wargaming запустят отдельный клиент для игроков из России и Беларуси, который будет называться «Мир танков».
Сообщается, что региональный клиент будет поддерживать способы оплаты, доступные в обеих странах. Перенос учётных записей начнётся в сентябре. Игрокам предложат выбрать между европейским сервером World of Tanks под управлением Wargaming и российским сервером «Мир танков» под управлением Lesta Games.
Напомним, в апреле Wargaming объявила о прекращении деятельности в России и Беларуси. Бизнес передали российской студии Lesta.