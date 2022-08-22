Игру World of Tanks переименуют для России и Белоруссии

Сообщается, что региональный клиент будет поддерживать способы оплаты, доступные в обеих странах. Перенос учётных записей начнётся в сентябре. Игрокам предложат выбрать между европейским сервером World of Tanks под управлением Wargaming и российским сервером «Мир танков» под управлением Lesta Games.

Напомним, в апреле Wargaming объявила о прекращении деятельности в России и Беларуси. Бизнес передали российской студии Lesta.