Игры ближайшего будущего начнут занимать ещё больше места на диске

Разработчик рассказал, что после внедрения Unreal Engine 5 у геймдева появится возможность использовать ассеты для создания игр в их исходном размере, без сжатия. Вследствие этого игры начнут занимать гораздо больше места на жёстком диске. Данное обстоятельство может вызвать «новые уникальные проблемы» у разработчиков и игроков.

Напомним, движок Unreal Engine 5 анонсировали в мае. Тогда Epic Games показала технодемо на прототипе консоли PlayStation 5 с графикой RDNA 2. Окончательный выпуск движка должен состояться в 2021 году.