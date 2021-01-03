Игры для Android-смартфонов распродают со скидками

Сообщается, что скидки действуют до 6 января. Разные части «Братьев Пилотов», в том числе «По следам полосатого слона», «Дело о серийном маньяке» и «Обратная сторона Земли», стоят 75 рублей вместо 149.

Первый и второй сезон «Как достать соседа» тоже оценены в 75 рублей, но изначально стоили дороже — 279 рублей.

Также на распродаже можно найти Monopoly. Её предлагают за 119 рублей вместо 399.

Помимо этого Google предлагает бесплатно попробовать Play Pass в течение двух месяцев. Подписка включает в себя доступ к множеству игр.