Игры для новой консоли Sony могут оказаться дороже, чем для старых

Подорожать они могут из-за потенциально более высоких затрат на разработку. Особенно это касается масштабных игровых проектов.

Райан рассказал, что технологии в PlayStation 5 позволяют графической стороне стать более интересной и реалистичной. Из-за этого разработка игр станет более трудоёмкой и потребует больших бюджетов, хоть, вероятно, и не слишком значительно. Райан подчеркнул, что важная задача сейчас — создать большую пользовательскую базу, чтобы разработчики игр могли зарабатывать на своём труде.

Напомним, вчера вечером Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 с 4 июня на неопределённое число.