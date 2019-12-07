Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4

Информацией новостной редактор ресурса поделился в выпуске подкаста Splitscreen. Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется. Возможно, эксклюзивы от Sony.

А вот Microsoft готовит две консоли, в том числе более слабую Xbox, по мощности сравнимую с PS4 Pro и способную работать в разрешении 1440р. Кроме того, компания намерена выпускать кроссплатформенные игры.

Правда, сторонние разработчики уже пожаловались на это. Они переживают, что бюджетная Xbox будет тормозить игровую индустрию, ведь новые проекты должны будут работать даже с её слабыми характеристиками.