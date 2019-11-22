Игры
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Игры для PlayStation 4 продаются со скидками до 80% в честь «чёрной пятницы»
Игры на любой вкус
В магазине PlayStation стартовала акция в честь «чёрной пятницы». С большими скидками предлагается огромное количество игр, в том числе новинки.
Например, свежая FIFA 20 стоит 2599 рублей вместо 4499.
Премиум-издание GTA V можно урвать за каких-то 719 рублей (раньше было 2299).
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition предлагается с 66-процентной скидкой и стоит теперь 1999 рублей вместо 5899.
Metro Exodus получила и вовсе 70-процентную скидку. Купить её можно за 1199 рублей вместо 4099.
Не обошлось без делюкс-издания Assassin's Creed: Одиссея. Стоит оно 1799 рублей вместо 4999.
В общем, интересных предложений — масса. Посмотреть их можно тут. Распродажа продлится до 3 декабря.