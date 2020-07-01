ferra.ru
Игры
Сегодня 16:31

Игры для PlayStation получили скидки до 95%

В их числе Star Wars: Battlefront и Battlefield V
В PlayStation Store началась очередная распродажа — игры для консоли получили скидки до 95%.

Распродажа завершится 16 июля в 02:00 по московскому времени.

В рамках акции шутер от первого лица по вселенной «Звёздных войн» Star Wars: Battlefront можно купить за 349 рублей вместо 1399.

Ролевую игру Dragon Age: Inquisition в эксклюзивном издании отдают за 359 рублей вместо 1799.

Battlefield V на время акции оценена в 1049 рублей вместо 3499.

Игру survival horror Resident Evil: Revelations можно приобрести за 479 рублей вместо 1199.

Пока у распродажи нет собственной страницы в магазине. Поэтому мы перечислим остальные интересные предложения ниже. Кроме того, вы можете изучить игры в магазине сами:

  • Biped;
  • Call of Duty: Infinite Warfare + Modern Warfare (2016);
  • Titanfall 2;
  • Battlefield 1: Революция;
  • Zombie Army 4: Dead War;
  • Middle-earth: Shadow of War;
  • SoulCalibur VI (Deluxe Edition);
  • Overcooked! 2;
  • Nex Machina;
  • Knights and Bikes.
Останови меня!