Игры
Сегодня 16:31
Игры для PlayStation получили скидки до 95%
В их числе Star Wars: Battlefront и Battlefield V
В PlayStation Store началась очередная распродажа — игры для консоли получили скидки до 95%.
Распродажа завершится 16 июля в 02:00 по московскому времени.
В рамках акции шутер от первого лица по вселенной «Звёздных войн» Star Wars: Battlefront можно купить за 349 рублей вместо 1399.
Ролевую игру Dragon Age: Inquisition в эксклюзивном издании отдают за 359 рублей вместо 1799.
Battlefield V на время акции оценена в 1049 рублей вместо 3499.
Игру survival horror Resident Evil: Revelations можно приобрести за 479 рублей вместо 1199.
Пока у распродажи нет собственной страницы в магазине. Поэтому мы перечислим остальные интересные предложения ниже. Кроме того, вы можете изучить игры в магазине сами:
- Biped;
- Call of Duty: Infinite Warfare + Modern Warfare (2016);
- Titanfall 2;
- Battlefield 1: Революция;
- Zombie Army 4: Dead War;
- Middle-earth: Shadow of War;
- SoulCalibur VI (Deluxe Edition);
- Overcooked! 2;
- Nex Machina;
- Knights and Bikes.