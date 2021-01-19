Игры
Сегодня 18:17
Игры для PlayStation распродают с большими скидками
До 4 февраля
В PlayStation Store стартовала распродажа игр до 1500 рублей. С большими скидками можно купить даже недавние хиты.
68-процентное снижение цены случилось у игры Кодзимы Death Stranding. Теперь она стоит 1429 рублей вместо 4499.
По такой же цене предлагают Assassin's Creed Одиссея.
The Division 2 в стандартном издании можно купить за какие-то 689 рублей (не рекорд по скидкам для этой игры, но всё же).
Есть в списке и Persona 5 за 599 рублей вместо 3999.
Можно скачать Wolfenstein II: The New Colossus за 761 рубль вместо 2539.
Все остальные предложения акции доступны по этой ссылке. Распродажа продлится до 4 февраля 2021 года.