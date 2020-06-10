Игры
Вчера 21:41
Игры для PlayStation распродают со скидками до 90%
До 25 июня
Игры для PlayStation в фирменном сервисе распродают со скидками до 90%. Стартовали сразу две акции.
Одна называется «Сэкономьте до 65%», но скидки там могут достигать более высоких значений, а вторая — «Игры до 1100 руб.». Обе распродажи закончатся 25 июня в 1:59 по московскому времени. Мы перечислим наиболее интересные предложения.
Фэнтези-игру Dragon Age: Инквизиция в издании Игра Года можно приобрести всего за 359 рублей вместо 1799 рублей.
Хоррор с поддержкой режима виртуальной реальности через шлем PlayStation VR Resident Evil 7 Biohazard стоит 599 рублей вместо 1199 рублей.
Far Cry 5 можно приобрести за 899 рублей вместо 3999 рублей.
Постапокалиптическая Rage 2 оценена в 1159 рублей вместо 3999.