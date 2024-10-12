Игры для Xbox получится купить и сыграть через Android-приложение уже в ноябре

Сара Бонд, президент Xbox, поделилась новостью в Twitter/X, подчеркнув, что это развитие событий стало возможным после недавнего судебного решения, обязывающего Google расширить возможности мобильных магазинов на Android.

Хотя конкретные детали о функциональности еще не предоставлены, предполагается, что эта функция будет в первую очередь поддерживать облачную потоковую передачу. Эта инициатива ознаменует собой сдвиг в стратегии Microsoft, которая ранее рассматривала возможность запуска похоже продукта в веб-версии, но с ним «не срослось», пишут СМИ.