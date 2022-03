Игры GTA перестали продавать в России

Об этом пишет ТАСС. Теперь при попытке покупки любой игры на сайте Rockstar появляется надпись «Этот товар недоступен в вашей стране или регионе». Уже купленные игры продолжают работать.

Это не единственный издатель игр, который ушёл из России из-за вооружённого конфликта на Украине. Из Google Play и AppStore пропала игра Minecraft, свои продажи прекратили Electronic Arts, который выпустил серии игр FIFA, Need for Speed и The Sims, польская игровая студия CD Project Red (Cyberpunk 2077 и «Ведьмак»), американская корпорация Activision Blizzard (World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero).