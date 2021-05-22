Игры
Сегодня в 17:38
Игры на PlayStation 5 будут занимать меньше места без потери в качестве
Это компенсация за небольшое хранилище
У консоли нового поколения PlayStation 5 есть недостаток — она имеет мало места для хранения игр, всего 825 ГБ. Размер игровых файлов тем временем становится всё больше, иногда доходит до 150 ГБ. К счастью, есть решение проблемы.
Как пишет источник, консоль Sony способна к экстремальному сжатию файлов. Например Subnautica на PS5 занимает всего 5 ГБ хранилища, в то время как на PS4 этот показатель достигает 14 ГБ. Это снижение более чем на 60%. И это не единичный пример.
Control в издании Ultimate тоже требует на PS5 лишь 25 ГБ, хотя на Xbox Series X ей нужно 42,5 ГБ.
Пока неизвестно, какие именно технологии использует Sony. В будущем же ситуация только улучшится, когда компания разрешит пользователям PS5 расширить хранилище с помощью дополнительных накопителей NVMe.