Игры на PlayStation 5 будут занимать меньше места без потери в качестве

Как пишет источник, консоль Sony способна к экстремальному сжатию файлов. Например Subnautica на PS5 занимает всего 5 ГБ хранилища, в то время как на PS4 этот показатель достигает 14 ГБ. Это снижение более чем на 60%. И это не единичный пример.

Control в издании Ultimate тоже требует на PS5 лишь 25 ГБ, хотя на Xbox Series X ей нужно 42,5 ГБ.

Пока неизвестно, какие именно технологии использует Sony. В будущем же ситуация только улучшится, когда компания разрешит пользователям PS5 расширить хранилище с помощью дополнительных накопителей NVMe.