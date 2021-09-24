Игры об истреблении огромных толп врагов продают со скидками до -90%

Со скидкой предлагается и Children of Morta, ролевая видеоигра с элементами roguelike. Действие Children of Morta происходит в дальних краях, это история о семье героев, противостоящей надвигающейся тьме. Игру можно купить за 189 рублей.

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