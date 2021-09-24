Игры
Сегодня в 18:11
1 мин.
Игры об истреблении огромных толп врагов продают со скидками до -90%Ещё почти пять дней
В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала распродажа игр hack and slay. Так называют игры, в которых происходит в основном истребление множества противников в ближнем бою с помощью разнообразного оружия. Скидки достигают 90%.
На распродаже можно найти ролевую видеоигру Darksiders Genesis. Она стоит 339 рублей вместо 999.
Grim Dawn, действие которой происходит в тёмном вымышленном мире, похожем на Викторианскую Эпоху, распродают за 119 рублей вместо 449. Издание с дополнениями оценено в 769 рублей.
Со скидкой предлагается и Children of Morta, ролевая видеоигра с элементами roguelike. Действие Children of Morta происходит в дальних краях, это история о семье героев, противостоящей надвигающейся тьме. Игру можно купить за 189 рублей.
Посмотреть остальные предложения распродажи можно по этой ссылке.