Игры об охотнике на чудовищ Van Helsing продаются с 90% скидками

Игра представляет из ролевую игру, которая, по словам самих разработчиков, является “готическим нуаром”. В качестве главного героя выступает знаменитый охотник за вампирами - Ван Хельсинг, которому в первой части игры предстоит сражаться с монстрами, которые заполонили Борговию. Однако делать ему это предстоит не в одиночку, поскольку в игре также предусмотрена помощница в лице призрака леди Катерины. На данный момент игру можно ухватить за смешные 34 рубля.