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Игры об охотнике на чудовищ Van Helsing продаются с 90% скидками
Акция продлится до конца завтрашнего дня
Несмотря на то, что “Чёрная пятница” уже давно позади - выгодные скидки продолжают появляться. Так, Steam запустил распродажу серии игр об охотнике на чудовищ Van Helsing по максимальной скидке, составляющей 90%!
Игра представляет из ролевую игру, которая, по словам самих разработчиков, является “готическим нуаром”. В качестве главного героя выступает знаменитый охотник за вампирами - Ван Хельсинг, которому в первой части игры предстоит сражаться с монстрами, которые заполонили Борговию. Однако делать ему это предстоит не в одиночку, поскольку в игре также предусмотрена помощница в лице призрака леди Катерины. На данный момент игру можно ухватить за смешные 34 рубля.
The Incredible Adventures of Van Helsing - трейлер
В рамках распродажи можно приобрести все части игры с 90% скидкой, включая последнюю , которая продается за 34 рубля вместо 349 рублей. Акция продлится до конца завтрашнего дня.
The Incredible Adventures of Van Helsing III - трейлер