Игры по Формуле 1 получили большие скидки

Сезоны F1 с 2014 по 2018 стоят от 43 до 116 рублей. F1 2012 вообще можно купить за 38 рублей — для любителей поностальгировать.

В Steam со скидками продаются и дополнения для F1 2020 — Deluxe Schumacher Edition DLC и Keep Fighting Foundation DLC.