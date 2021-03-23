Игры
Сегодня в 21:06
Игры по Формуле 1 получили большие скидки
До 70% на самую новую
На этой неделе Бахрейне стартует Формула 1. В связи с этим издатель компьютерных игр Codemasters начал распродажу игр серии F1.
Симуляторы выпускаются по официальной лицензии Международной автомобильной федерации (FIA). Скидки на игры продлятся до 29 марта.
Например, свежая F1 2020 получила скидку 70% и теперь стоит в Steam всего 325 рублей вместо 1085.
Предыдущие игры серии можно купить совсем за копейки. F1 2019 оценена в 181 рубль.
Сезоны F1 с 2014 по 2018 стоят от 43 до 116 рублей. F1 2012 вообще можно купить за 38 рублей — для любителей поностальгировать.
В Steam со скидками продаются и дополнения для F1 2020 — Deluxe Schumacher Edition DLC и Keep Fighting Foundation DLC.