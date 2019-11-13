Игры по Warhammer распродают со скидками до 90%

Так, стратегия Total War: Warhammer получила 75-процентную скидку и стоит теперь 959 рублей. Кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 отдают практически за копейки — за 129 рублей. Ещё одна стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War оценена в 208 рублей вместо 832.

Стоит отметить, что не все игры-участники акции относятся ко вселенной Warhammer. Например, ролевая игра South Park: The Stick of Truth получила скидку 80% и стоит всего 384 рубля.

Разные игры имеют разные периоды распродажи, поэтому смотреть надо каждую отдельно.