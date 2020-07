Игры по «Южному Парку» продают с большой скидкой

В обычное время бандл стоит 3498 рублей. Теперь же он оценён в 449 рублей.

South Park: the Stick of Truth — это ролевая игра, в разработке которой участвовали сами создатели сериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер. Они даже озвучили героев игры. Поскольку игра ролевая, в ней присутствует четыре класса персонажей: воин, маг, вор и еврей. South Park: The Fractured But Whole — сиквел игры.

По отдельности игры тоже можно купить, но приобретение бандла сэкономит 50 рублей. Одна South Park: the Stick of Truth стоит 299 рублей, а одна South Park: The Fractured But Whole — 199. Акция продлится ещё примерно 30 часов.