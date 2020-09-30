Игры
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«Игры поколения» для PlayStation продаются с большими скидками
До 15 октября
В PlayStation Store стартовала новая распродажа «Игры поколения». В её рамках игры продаются с большими скидками.
Цена снизилась даже у новой action-adventure с открытым миром «Призрак Цусимы». Теперь она стоит 3,5 тысячи рублей вместо 4,5.
Всего за 539 рублей продаётся легендарный «Ведьмак 3: Дикая Охота».
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Павший Орден» можно купить за 2249 рублей вместо 4500.
Far Cry 5 в рамках распродажи стоит 839 рублей вместо 3999.
Меньше, чем за 500 рублей можно купить ролевую Dragon Age: Инквизиция.
Распродажа продлится до 15 октября. В её рамках доступно множество хороших игр. Весь их список можно посмотреть по этой ссылке.