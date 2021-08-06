Игры-приключения начали распродавать с большими скидками

В распродаже участвует и игра в жанре action-adventure — A Way Out. Игроку нужно будет контролировать Лео и Винсента, двух осуждённых заключённых. Им нужно вырваться из тюрьмы и сбежать от властей. Игра оценена в 419 рублей вместо 1399.

Все предложения акции доступны по этой ссылке.