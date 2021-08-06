Игры-приключения начали распродавать с большими скидками

Игры
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Игры-приключения начали распродавать с большими скидкамиДо 16 августа
В Steam стартовала распродажа EA Originals — издателя, которые выпускает игры от независимых разработчиков. До 16 августа по сниженной цене можно купить различные адвенчуры.
50-процентную скидку получила Unravel — пазл-платформер шведской студией Coldwood Interactive. В игре нужно управлять антропоморфным существом из пряжи Ярни. Он ищет воспоминания о забытой семье. Unravel до 16 августа стоит 249 рублей вместо 999.
Unravel Two тоже подешевела — стоит 499 рублей вместо 999.
В распродаже участвует и игра в жанре action-adventure — A Way Out. Игроку нужно будет контролировать Лео и Винсента, двух осуждённых заключённых. Им нужно вырваться из тюрьмы и сбежать от властей. Игра оценена в 419 рублей вместо 1399.
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