Игры
Вчера в 21:12
Игры про Лару Крофт и Final Fantasy продают со скидками
И другие игры издательства Square Enix
В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр издательства Square Enix. Со скидками можно купить игры про Лару Крофт и серию Final Fantasy.
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, например, можно скачать виде демоверсии бесплатно. В составе комплекта игра будет стоить 491 рубль с 87-процентной скидкой.
Со скидкой предлагается и Final Fantasy XV в версии для Windows. Демоверсию этой игры тоже можно скачать бесплатно, а сама она получила 50-процентную скидку и стоит теперь 749 рублей.
Deus Ex: Mankind Divided и вовсе получила скидку в 85%. Купить её можно за 97 рублей вместо 649.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Продлится она до 29 марта 20:00 по московскому времени.