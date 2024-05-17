Игры PSP на iPhone: популярный эмулятор PPSSPP появился в App Store

Это произошло после недавнего изменения политики Apple, разрешившей эмуляторы игр на своей платформе. PPSSPP присоединился к таким эмуляторам, как Delta, Gamma и RetroArch, предлагая пользователям легальный и удобный способ переиграть классику PSP.

«Спустя почти 12 лет PPSSPP наконец-то был одобрен для iOS App Store!» — отмечают разработчики в своем блоге, поблагодарив Apple за пересмотр политики.

Однако стоит учитывать некоторые технические ограничения. В отличие от аналогов на других платформах, в iOS-версии PPSSPP отсутствует поддержка JIT-компиляции (Just-In-Time). Это может повлиять на производительность некоторых игр. Кроме того, в будущих обновлениях планируется добавить такие функции, как поддержка iPad Magic Keyboard.

Бесплатная версия PPSSPP уже доступна для загрузки в App Store. За $ 4,99 можно перейти на «премиальную» версию с дополнительными возможностями.