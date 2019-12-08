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Игры с антипиратской защитой и без сравнили по скорости работы
Проверяли Assassin's Creed: Origins
Во многих играх используются технологии защиты от несанкционированного доступа, то есть от пиратского использования. Геймеры же данную практику не любят, и не из-за этических вопросов. Они утверждают, что антипиратские защиты оказывают влияние на производительность, а значит создают проблемы для всех честных игроков. Недавно группа хакеров CODEX сумела полностью избавиться от технологии в играх, а портал Dsogaming проверил, что изменилось.
Хакерам из CODEX удалось убрать защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed: Origins. Именно на ней Dsogaming и провёл тесты.
Оказалось, что средний и минимальный фреймрейт в обеих версиях игры, что с защитой, что без, не особо отличается. В восьмиядерном тесте на разрешении 1280 x 720 и на высоких настройках он был равен 111 и 110 fps соответственно.
Dsogaming
Тем не менее, у Assassin's Creed: Origins без антипиратской защиты сократились время загрузки игры и статтеринг.