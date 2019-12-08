Игры с антипиратской защитой и без сравнили по скорости работы

Хакерам из CODEX удалось убрать защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed: Origins. Именно на ней Dsogaming и провёл тесты.

Оказалось, что средний и минимальный фреймрейт в обеих версиях игры, что с защитой, что без, не особо отличается. В восьмиядерном тесте на разрешении 1280 x 720 и на высоких настройках он был равен 111 и 110 fps соответственно.